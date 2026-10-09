Pengacara Markus Tanoto Pertanyakan Dakwaan Febrie Adriansyah, Soroti Peran Ferry Hongkiriwang

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara sekaligus pendiri Tanoto Law Office Markus Hadi Tanoto mempertanyakan konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Markus menilai jaksa terkesan terlalu dini menarik kesimpulan mengenai keterlibatan Febrie dalam dugaan pemerasan terhadap pengusaha properti Tan Kian senilai Rp 55 miliar.

Menurut Markus, uraian dalam surat dakwaan justru menunjukkan Ferry Yanto Hongkiriwang memiliki peran aktif dalam rangkaian peristiwa tersebut.

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"Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan alasan JPU menyimpulkan bahwa Febrie merupakan pihak yang berperan aktif dalam dugaan pemerasan tersebut," kata Markus dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Dia juga mempertanyakan alasan Ferry belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Markus menjelaskan, berdasarkan uraian dakwaan, Tan Kian meminta bantuan Lucy Kweek untuk memfasilitasi pertemuan dengan Ferry.

Dalam pertemuan itu, Ferry disebut menakut-nakuti Tan Kian dengan mengatakan, "Koko bisa jadi tersangka".

Markus menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu dicermati lebih lanjut untuk menguji dasar tuduhan terhadap Febrie.