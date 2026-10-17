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Pengadaan HT Penanganan Karhutla Juga Dikorupsi, Sungguh Terlalu!

Pengadaan HT Penanganan Karhutla Juga Dikorupsi, Sungguh Terlalu!
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Petugas KPK menunjukkan barang bukti logam mulia terkait kasus dugaan korupsi di BNPB saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10). Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Info terabtu, pengadaan barang dan jasa alat komunikasi berupa handy talky (HT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk yang diduga dikorupsi.

“Di antaranya memang ada yang digunakan untuk kegiatan penanganan karhutla. Salah satunya adalah pengadaan alat komunikasi atau HT,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

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Selain itu, Taufik mengatakan terdapat pengadaan barang dan jasa lainnya yang diduga dikorupsi oleh tersangka kasus BNPB.

Walaupun demikian, dia mengatakan KPK belum dapat mengungkapkannya secara detail kepada publik.

“Nanti akan kami update kembali karena ada pendalaman-pendalaman dokumen pengadaannya seperti apa,” katanya.

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Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Pengadaan barang dan jasa alat komunikasi berupa HT untuk penanganan karhutla termasuk yang diduga dikorupsi.

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