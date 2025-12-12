Pengadilan Negeri Bandung Tolak Gugatan Lisa Mariana ke Ridwan Kamil
jpnn.com, BANDUNG - Pengadilan Negeri (PN) Bandung menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Putusan dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN.Bandung itu diumumkan secara daring pada Senin (8/12/2025).
Majelis hakim memastikan dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum.
Pertimbangan utama putusan mengacu pada hasil tes DNA Bareskrim Polri yang dirilis 20 Agustus 2025.
Pemeriksaan ilmiah yang dilakukan Biro Labfor Pusdokkes Polri menegaskan tidak ada kecocokan DNA antara Ridwan Kamil dengan CA, anak dari Lisa Mariana.
Fakta ilmiah tersebut sekaligus menggugurkan klaim yang selama ini menjadi dasar gugatan perdata.
Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, menyambut putusan ini sebagai bentuk kepastian hukum.
“Putusan ini sejalan dengan fakta yang terungkap sejak awal, terutama hasil tes DNA yang menegaskan CA bukan anak biologis Bapak Ridwan Kamil. Karena itu, dalil perbuatan melawan hukum memang tidak terbukti,” kata Muslim dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).
PN Bandung menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lisa Mariana Ungkap Kondisi Setelah Dijemput Paksa oleh Polisi
- 3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Dijemput Paksa, Inara Rusli Didesak Minta Maaf
- Alasan Polda Jabar Tak Menahan Lisa Mariana Meski Sudah Jadi Tersangka
- Kronologi Lisa Mariana Tersangka, Video Syur Dikirim ke MT, Lalu Disebar
- Penjelasan Polisi Soal Penjemputan Paksa Terhadap Lisa Mariana
- Lisa Mariana Dijemput Paksa oleh Polisi, Ini Sebabnya