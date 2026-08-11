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Pengakuan Asila Maisa Setelah Diperiksa Terkait Laporan Rizky Billar

Pengakuan Asila Maisa Setelah Diperiksa Terkait Laporan Rizky Billar
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Asila Maisa dan Rizky Billar di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa (11/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Asila Maisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Rizky Billar atas dugaan pencemaran nama baik.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa (11/8).

Asila Maisa mengatakan bahwa dirinya hadir untuk melengkapi keterangan yang sebelumnya telah disampaikan Rizky Billar kepada penyidik.

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“Kami hari ini datang buat melengkapi apa yang sudah Kak Billar sampaikan kemarin,” kata Asila Maisa.

Dalam pemeriksaan, anak presenter Ramzi itu mengaku dirinya bukan hanya berstatus sebagai saksi, tetapi juga menjadi korban.

Sebab, Asila Maisa ikut terkena dampak dari isu yang beredar.

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“Sangkut pautnya sebenarnya sebagai saksi, tapi bisa dibilang korban juga ya,” jelasnya.

Penyanyi berusia 20 tahun itu memang tidak mengalami kerugian secara materiil akibat hoaks perselingkuhan dengan Rizky Billar.

Penyanyi Asila Maisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Rizky Billar atas dugaan pencemaran nama baik.

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