menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pengakuan ASN PU Pemilik Kebun Ganja di Bandung: Susah Beli, Akhirnya Tanam Sendiri

Pengakuan ASN PU Pemilik Kebun Ganja di Bandung: Susah Beli, Akhirnya Tanam Sendiri

Pengakuan ASN PU Pemilik Kebun Ganja di Bandung: Susah Beli, Akhirnya Tanam Sendiri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampang AS, 49, pria yang membudidayakan tanaman ganja di kediamannya di Perumahan Bumi Orange, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (18/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - ASN Kementerian Pekerjaan Umum di Bandung berinisial AS, 49, kedapatan mananam ganja di dalam rumahnya di Kabupaten Bandung. AS mengaku kecanduan mengonsumsi narkoba golongan I itu. 

Dia mulai menanam ganja sejak Mei 2026. Tanaman tersebut dibudidayakan setelah dirinya kesulitan mendapatkan ganja untuk dikonsumsi.

"Awalnya sebelumnya konsumsinya tuh beli (tapi) susah, saya kan susah juga, susah juga takut juga. Terus saya penasaran juga gimana cara nanamnya," kata AS saat diperiksa Kasatres Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana di sebuah rumah di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (18/9).

Baca Juga:

AS mengatakan ketertarikannya untuk menanam ganja muncul setelah melihat tanaman tersebut secara langsung. Dia kemudian mencoba membudidayakannya sendiri.

"Saya ngelihat tanaman langsung, tanaman aslinya karena memang saya suka (candu) banget," ujarnya.

Bibit ganja tersebut, kata AS, didapat dari seorang teman lama. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti dari mana temannya memperoleh bibit tersebut.

Baca Juga:

Oliestha kemudian bertanya apakah AS meminta bibit tersebut kepada temannya.

AS membantahnya. Menuturnya, bibit itu diberikan begitu saja oleh temannya.

ASN Kementerian Pekerjaan Umum di Bandung berinisial AS, 49, kedapatan mananam ganja di dalam rumahnya di Kabupaten Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI