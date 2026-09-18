Pengakuan ASN PU Pemilik Kebun Ganja di Bandung: Susah Beli, Akhirnya Tanam Sendiri
jpnn.com, BANDUNG - ASN Kementerian Pekerjaan Umum di Bandung berinisial AS, 49, kedapatan mananam ganja di dalam rumahnya di Kabupaten Bandung. AS mengaku kecanduan mengonsumsi narkoba golongan I itu.
Dia mulai menanam ganja sejak Mei 2026. Tanaman tersebut dibudidayakan setelah dirinya kesulitan mendapatkan ganja untuk dikonsumsi.
"Awalnya sebelumnya konsumsinya tuh beli (tapi) susah, saya kan susah juga, susah juga takut juga. Terus saya penasaran juga gimana cara nanamnya," kata AS saat diperiksa Kasatres Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana di sebuah rumah di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (18/9).
AS mengatakan ketertarikannya untuk menanam ganja muncul setelah melihat tanaman tersebut secara langsung. Dia kemudian mencoba membudidayakannya sendiri.
"Saya ngelihat tanaman langsung, tanaman aslinya karena memang saya suka (candu) banget," ujarnya.
Bibit ganja tersebut, kata AS, didapat dari seorang teman lama. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti dari mana temannya memperoleh bibit tersebut.
Oliestha kemudian bertanya apakah AS meminta bibit tersebut kepada temannya.
AS membantahnya. Menuturnya, bibit itu diberikan begitu saja oleh temannya.
ASN Kementerian Pekerjaan Umum di Bandung berinisial AS, 49, kedapatan mananam ganja di dalam rumahnya di Kabupaten Bandung.
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