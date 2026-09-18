Pengakuan ASN yang Tanam Ganja di Rumahnya: Konsumsi Pribadi, Diedarkan ke Teman-Teman
jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di Perumahan Bumi Orange, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (18/9/2026), dan menemukan puluhan batang tanaman ganja.
Pelaku berinisial AS, 49, yang juga ASN di Kementerian PU tersebut hanya bisa tertunduk ketika polisi menggerebek kediamannya di Perumahan Bumi Orange, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (18/9/2026).
Di belakang rumahnya, AS menanam barang haram tersebut di dalam pot dengan bantuan sinar lampu UV. Ia menanamnya secara mandiri bermodalkan tutorial video dari YouTube.
Tanaman ganja itu ditanam di media pot yang disinari dengan lampu UV. Ketinggiannya bervariasi, tetapi usia pohonnya ada yang 4,5 bulan dan baru satu pekan.
Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan pelaku mengakui perbuatannya sudah dilakukan selama empat bulan.
"Dari keterangan tersangka yang telah kami amankan bahwa yang bersangkutan ini sudah menanam dari bulan Mei," kata Oliestha saat ditemui di TKP.
Pelaku juga mengaku tanaman ganja itu diproduksi untuk dikonsumsi pribadi, dan sebagian diberikan kepada teman-temannya. Namun begitu, ia masih akan mendalami adanya kemungkinan barang haram itu diperjualbelikan.
"Untuk pengakuan sementara saat ini, keterangan dari tersangka bahwa dikonsumsi sendiri, pribadi, dan beberapa dibagikan kepada rekan-rekannya. Ini terus kami lakukan pendalaman sehingga barang haram ini tidak terus menyebar dan beredar di lingkungannya," jelasnya.
Begini pengakuan AS, ASN Kementerian PU yang menanam puluhan batang ganja di kediamannya di Perumahan Bumi Orange, Cileunyi, Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Karier Tak Berhenti di Garis Finis, Atlet Perlu Menyiapkan Masa Depan
- Pocari Run 2026 Digelar Dua Hari di Bandung, Farhan Jamin Tak Ada Penutupan Jalan
- Perkuat Mitigasi, Pemerintah Susun Peta Bahaya Banjir di Sumatra
- Memasuki Tahap Penting, DIM RUU Pengaturan Reforma Agraria Jadi Sorotan
- Hendri Satrio: Tidak Baik Cuma Nonton Potongan, Tontonlah Berita Secara Lengkap
- Skrining USG Gratis, PALAPA Motivasi Emak-Emak di Bali Cegah Kanker Payudara