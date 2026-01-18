Pengakuan Aulia Sarah Seusai Terlibat Film Sengkolo: Berat Banget
jpnn.com, BANDUNG - Aktris Aulia Sarah kembali menjajal dunia seni peran di film horor berjudul 'Sengkolo: Petaka Satu Suro' yang tayang pada 22 Januari 2026.
Dalam film ini, Aulia didapuk memerankan tokoh Rahayu, bidan di sebuah desa yang menghadapi pengalaman menegangkan.
Aulia mengatakan pertimbangan menerima peran Rahayu lantaran dari segi cerita punya alur yang bagus.
Dia juga tertarik dengan peran yang diberikan sutradara Deni Saputra kepadanya.
"Pertimbangannya dari segi cerita penulisannya Alim Sudio, bagus sekali. Jadi, aku mau, terus juga ini bareng sama MVP. Kebetulan aku juga sudah kenal sama mbak Hadra Daeng Ratu (produser kreatif), terus sama Deni Saputra ini baru giti, kami belum pernah kerja bareng gitu, kenapa tidak? dan aku casting dulu sih," kata Aulia ditemui dalam promo film di Cihampelas Walk (Ciwalk) Bandung, Minggu (18/1/2026).
"Begitu dapat perannya, terima skripnya. Wah, aku nggak salah pilih. Ternyata ceritanya memang bagus banget. Karakter Rahayu ini banyak banget yang bisa dikulik, dan karakternya belum pernah aku mainkan sebelumnya," lanjutnya.
Perempuan berusia 34 tahun itu mengungkapkan sisi menarik dari tokoh Rahayu dalam film Sengkolo.
Ada banyak tantangan yang bisa Aulia olah saat menjalani proses syuting selama 18 hari.
Aktris Aulia Sarah berbagi pengalamannya seusai terlibat dalam film horor Indonesia berjudul 'Sengkolo: Petaka Satu Suro'.
