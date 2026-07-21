Pengakuan Bonafide Lagi bagi Agung Sedayu Group: Best Integrated Waterfront Developer

jpnn.com, TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) kembali memperoleh pengakuan bergengsi.

Developer properti terkemuka di Indonesia yang mengembangkan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu diganjar Best Integrated Waterfront Developer pada ajang IndoBuildTech Awards 2026.

Penghargaan bonafide yang diserahkan pada Gala Dinner IndoBuildTech Awards 2026 di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (11/7), itu merupakan bentuk apresiasi atas visi dan inovasi ASG dalam mengembangkan kawasan pesisir terpadu yang menggabungkan berbagai fungsi kota dalam satu kawasan.

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Best Integrated Waterfront Developer itu diterima oleh Budi Sartono dari Divisi Convention & Exhibition (Convex) ASG.

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi.

“Sangat bagus sekali acara ini. Ini (Best Integrated Waterfront Developer, red) menjadi pengakuan yang akan memotivasi dan mendorong kami untuk terus berinovasi menghadirkan kawasan yang makin terpadu dan makin baik lagi,” kata Budi sembari memegang trofi Best Integrated Waterfront Developer untuk ASG.

IndoBuildTech Awards merupakan penghargaan tahunan dari Debindo International Trade & Exhibitions.

Penghargaan tersebut diberikan kepada developer dan kontraktor yang dinilai memiliki kontribusi bagi perkembangan industri properti, konstruksi, dan lingkungan binaan di Indonesia.