Pengakuan Brisia Jodie Soal Jadwal Menikah dengan Jonathan Alden
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie dikabarkan akan segera menikah dengan Jonathan Alden.
Akan tetapi, dia masih merahasiakan jadwal hari bahagia tersebut.
Brisia Jodie hanya memohon doa agar semua persiapan pernikahan berjalan lancar.
"Doakan saja semoga lancar," kata Brisia Jodie di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini.
Pelantun Dengan Caraku itu tengah disibukkan dengan berbagai persiapan pernikahan.
Meski masih merahasiakan tanggal, Brisia Jodie menyebut pernikahan dirinya dan Jonathan Alden bakal digelar di Jakarta.
Menurutnya, pesta pernikahan akan diadakan secara intimate, sehingga jumlah tamu undangan cukup dibatasi.
"Intimate, tetapi sekitar 700 orang," beber jebolan Indonesian Idol itu.
Penyanyi Brisia Jodie dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Jonathan Alden.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Cara Brisia Jodie Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Tunangan
- Brisia Jodie Blak-blakan Soal Persiapan Menikah dengan Chef Alden, 70 Persen Rampung
- Hadiah Istimewa Raffi Ahmad untuk Pernikahan Brisia Jodie dan Chef Alden
- Brisia Jodie dan Chef Alden Dikabarkan Segera Menikah
- Brisia Jodie Disuapi Ayam Garlic Korea oleh Chef Alden di PRJ 2025, Pengunjung Histeris
- Sempat Kurangi Job Menyanyi, Brisia Jodie Ungkap Alasannya