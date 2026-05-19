Pengakuan Citra Margaretha soal Hubungannya dengan Sugiri Sancoko, Begini
jpnn.com - PACITAN – Seorang pengusaha asal Pacitan mengaku pernah meminjamkan uang kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko saat pelaksanaan Pilkada Ponorogo, Jawa Timur.
Pengusaha asal Pacitan tersebut bernama Citra Margaretha (CM).
“Karena ada pengembangan dari kasus Pak Giri. Kebetulan dulu saya mengutangi Pak Giri,” kata Citra kepada wartawan seusai rumahnya di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/5).
Dikatakan, hubungannya dengan Sugiri hanya sebatas utang piutang dan tidak berkaitan dengan proyek maupun pengurusan jabatan di pemerintahan.
“Pinjamnya untuk Pilkada. Saya murni mengutangi,” ujarnya.
Citra mengaku transaksi pinjaman dilakukan melalui adik Sugiri, Eli Widodo, dengan perantara mantan pejabat di lingkungan Pemkab Pacitan.
Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui asal uang yang digunakan Sugiri untuk membayar pinjaman tersebut.
“Yang saya tahu dia bayar utang ke saya. Uang dari mana saya juga tidak tahu,” katanya.
Berikut ini pengakuan pengusaha asal Pacitan bernama Citra Margaretha tentang hubungannya dengan Sugiri Sancoko.
