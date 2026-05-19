menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pengakuan Citra Margaretha soal Hubungannya dengan Sugiri Sancoko, Begini

Pengakuan Citra Margaretha soal Hubungannya dengan Sugiri Sancoko, Begini

Pengakuan Citra Margaretha soal Hubungannya dengan Sugiri Sancoko, Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditetapkan sebagai tersangka, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). Foto: ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - PACITAN – Seorang pengusaha asal Pacitan mengaku pernah meminjamkan uang kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko saat pelaksanaan Pilkada Ponorogo, Jawa Timur.

Pengusaha asal Pacitan tersebut bernama Citra Margaretha (CM).

“Karena ada pengembangan dari kasus Pak Giri. Kebetulan dulu saya mengutangi Pak Giri,” kata Citra kepada wartawan seusai rumahnya di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/5).

Baca Juga:

Dikatakan, hubungannya dengan Sugiri hanya sebatas utang piutang dan tidak berkaitan dengan proyek maupun pengurusan jabatan di pemerintahan.

“Pinjamnya untuk Pilkada. Saya murni mengutangi,” ujarnya.

Citra mengaku transaksi pinjaman dilakukan melalui adik Sugiri, Eli Widodo, dengan perantara mantan pejabat di lingkungan Pemkab Pacitan.

Baca Juga:

Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui asal uang yang digunakan Sugiri untuk membayar pinjaman tersebut.

“Yang saya tahu dia bayar utang ke saya. Uang dari mana saya juga tidak tahu,” katanya.

Berikut ini pengakuan pengusaha asal Pacitan bernama Citra Margaretha tentang hubungannya dengan Sugiri Sancoko.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI