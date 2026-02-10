menu
Pengakuan Dede Yusuf Soal Kemungkinan Demokrat Dukung Prabowo di Pilpres 2029

Dede Yusuf di ruang rapat Komisi X DPR, Jakarta, Rabu (17/1). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Demokrat Dede Yusuf menyebut partainya belum menentukan arah dukungan pada Pilpres 2029.

Hal demikian disampaikannya demi menjawab pertanyaan soal dukungan beberapa partai terhadap Prabowo Subianto untuk menjabat Presiden RI selama dua periode.

"Jadi, kami belum ada pembicaraan soal 2029 begitu," kata Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan mandat Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sudah muncul yakni upaya mendukung Prabowo menyelesaikan periode pemerintahan sampai 2029.

"Mandat dari Ketua Umum ialah kami dukung pemerintahan Pak Prabowo, ya, sampai selesai masa bakti," ujar Dede Yusuf.

Diketahui, tiga partai, yakni PAN, PKB, dan Golkar menyatakan mendukung Prabowo menjabat Presiden RI dua periode.

Dede Yusuf mengatakan Demokrat mempersilakan partai lain untuk menyampaikan dukungan bagi Prabowo untuk melanjutkan jabatan Presiden RI.

"Kalau yang lain, sih, silakan saja, itu, kan, hak," tambah Dede Yusuf.

