Pengakuan Dokter Richard Lee Menjelang Jalani Pemeriksaan

Richard Lee dan kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee akhirnya datang memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (19/2).

Dia yang didampingi tim kuasa hukum tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.21 WIB.

Adapun Richard Lee diperiksa terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

"Saya menghormati hasil dari pengadilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya," ungkap Dokter Richard Lee di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Dokter kecantikan sekaligus YouTuber itu mengaku sudah siap mental untuk menjalani pemeriksaan.

Selain itu, Dokter Richard Lee juga memastikan bakal memberi keterangan sejujur-jujurnya kepada penyidik.

"Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual," bebernya.

Dokter Richard Lee mengeklaim bahwa produk yang dijualnya legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

