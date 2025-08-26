menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pengakuan Immanuel Ebenezer saat Ditanya Keberadaan Motor Mewahnya, Oh Ternyata

Pengakuan Immanuel Ebenezer saat Ditanya Keberadaan Motor Mewahnya, Oh Ternyata

Pengakuan Immanuel Ebenezer saat Ditanya Keberadaan Motor Mewahnya, Oh Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengakuan Immanuel Ebenezer saat ditanya keberadaan motor hasil pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). ilustrasi. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyembunyikan motor mewahnya di rumah putranya.

Diketahui, motor tersebut merupakan hasil dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Asep mengatakan pada saat memeriksa kediaman pria yang akrab disapa Noel itu tidak menemukan motor tersebut.

Baca Juga:

Asep pun menanyakan keberadaan kendaraan tersebut kepada Immanuel Ebenezer.

Noel mengaku bahwa menyimpan motor itu di rumah anaknya.

“Kami tanya, ‘mana motornya?’ Oh, disimpan di tempat putranya. Jadi, disimpan di rumah putranya, ya kami minta supaya itu diantarkan, dan itu diantarkan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8)

Baca Juga:

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama Irvian Bobby dan 9 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Immanuel disebut KPK menerima uang Rp3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati, yakni dari Irvian Bobby selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025.

Pengakuan Immanuel Ebenezer saat ditanya keberadaan motor hasil pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI