Pengakuan Insanul Fahmi Setelah Diperiksa Terkait Laporan Wardatina Mawa
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinaan dan perselingkuhan atas laporan istrinya, Wardatina Mawa.
Setelah memberikan keterangan dan klarifikasi, dia memohon doa agar masalah tersebut bisa segera selesai.
"Kasih keterangan, memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya, bismillah ya," kata Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Menurutnya, penyidik memeriksanya terkait Pasal 284. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu bersyukur pemeriksaan berjalan dengan lancar.
Insanul Fahmi menjelaskan, dirinya ditanyai puluhan pertanyaan oleh penyidik. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan laporan Wardatina Mawa.
"Sekitar 30-an kali ya, tetapi memang banyak pertanyaan yang diulang-ulang," jelasnya.
Meski demikian, Insanul Fahmi merasa lega setelah memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut.
"Iya alhamdulillah, alhamdulillah lebih lega," lanjutnya.
