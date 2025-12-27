menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Pengakuan Insanul Fahmi Setelah Diperiksa Terkait Laporan Wardatina Mawa

Pengakuan Insanul Fahmi Setelah Diperiksa Terkait Laporan Wardatina Mawa

Pengakuan Insanul Fahmi Setelah Diperiksa Terkait Laporan Wardatina Mawa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinaan dan perselingkuhan atas laporan istrinya, Wardatina Mawa.

Setelah memberikan keterangan dan klarifikasi, dia memohon doa agar masalah tersebut bisa segera selesai.

"Kasih keterangan, memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya, bismillah ya," kata Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, penyidik memeriksanya terkait Pasal 284. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu bersyukur pemeriksaan berjalan dengan lancar.

Insanul Fahmi menjelaskan, dirinya ditanyai puluhan pertanyaan oleh penyidik. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan laporan Wardatina Mawa.

"Sekitar 30-an kali ya, tetapi memang banyak pertanyaan yang diulang-ulang," jelasnya.

Baca Juga:

Meski demikian, Insanul Fahmi merasa lega setelah memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut.

"Iya alhamdulillah, alhamdulillah lebih lega," lanjutnya.

Pengusaha Insanul Fahmi sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinaan dan perselingkuhan atas laporan istrinya, Wardatina Mawa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI