Pengakuan John Herdman setelah Timnas Indonesia vs Malaysia Berakhir Tanpa Gol

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).

Dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia tersebut, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain karena Thom Haye dihukum kartu merah pada menit ke-37.

Kekurangan pemain membuat Indonesia harus menghadapi tekanan intensif dari Malaysia pada babak kedua. Tuan rumah bahkan tidak menciptakan peluang berbahaya hingga laga berakhir.

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Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman bakal membenahi strategi timnya bermain menyerang ketika hanya memiliki 10 pemain di lapangan sebagai persiapan menghadapi Bangladesh.

"Saya pikir satu-satunya yang perlu diperbaiki adalah aspek menyerang dari strategi ketika bermain dengan 10 pemain," kata John Herdman sesuai pertandingan melawan Malaysia.

Herdman menjelaskan, ketika timnya bermain dengan 11 pemain, ada banyak pekerjaan bagus yang dilakukan dengan menciptakan peluang berbahaya melalui sundulan yang mengenai tiang, membuat tembakan, maupun membuat gol meskipun dianulir wasit.

Namun, ketika tim harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah Haye, tim tidak memiliki strategi menyerang yang bagus sehingga hanya bertahan hingga akhir pertandingan.

"Mungkin (ke depan) kami bisa lebih menyerang dengan formasi 10 pemain," katanya.