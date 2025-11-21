Pengakuan Jujur Alex Rins Seusai Menjajal Yamaha M1 Bermesin V4, Simak Nih!

jpnn.com - Alex Rins pulang dari hari pengujian Yamaha M1 bermesin V4 dengan satu hal: optimisme.

Meski motor baru Yamaha itu belum sepenuhnya menggigit, sang pembalap Spanyol mengaku melihat titik terang yang sebelumnya sempat luput dari radar di Misano.

“Motornya sedikit membaik. Saya merasa lebih baik daripada di Misano,” ujar Rins, dengan nada yang jauh lebih positif dibanding beberapa sesi uji sebelumnya.

Stabilitas & Pengereman

Rins menemukan perubahan paling kuat pada dua sektor krusial: kestabilan dan pengereman.

Mesin V4—yang menjadi era baru Yamaha—memberinya sensasi deselerasi yang lebih mantap.

Dia mengatakan, bahkan kini motor terasa lebih stabil sehingga bisa memanfaatkan dua ban sekaligus saat mengerem.

Sebuah sinyal bahwa Yamaha mulai menemukan arah mesin V4 yang selama ini ditunggu.