Pengakuan Jujur Federico Barba di Tengah Rumor Hengkang dari Persib Bandung

Pengakuan Jujur Federico Barba di Tengah Rumor Hengkang dari Persib Bandung

Pengakuan Jujur Federico Barba di Tengah Rumor Hengkang dari Persib Bandung
Bek Persib Federico Barba saat menjalani sesi latihan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pesepak bola asal Italia, Federico Barba, diterpa isu hengkang dari Persib Bandung.

Rumor tersebut pertama kali dilaporkan oleh salah satu media olahraga Italia yang menyebut bek tengah Persib itu berpeluang melanjutkan karier ke klub Serie B, Pescara.

Rumor Kepergian Federico Barba Picu Reaksi Bobotoh

Kabar tersebut langsung memantik perbincangan di kalangan Bobotoh—julukan suporter Persib—,terutama di media sosial.

Sebagian besar menyayangkan apabila isu tersebut benar terjadi mengingat Barba kini telah menjadi idola baru bagi klub berjuluk Maung Bandung itu.

Pemain berusia 32 tahun itu memang tampil konsisten dan menjadi andalan di lini belakang Persib. Hingga saat ini, Barba telah mencatatkan total 1.089 menit bermain dengan torehan tiga gol di berbagai ajang.

Dia hanya dua kali absen, yakni saat menghadapi Dewa United serta Selangor FC pada fase Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Pengakuan Jujur dari Federico Barba

Barba pun memberikan jawaban abu-abu terkait rumor kepindahannya. 

Dia mengaku belum menentukan pilihan karena bursa transfer paruh musim belum dibuka.

Federico Barba dirumorkan hengkang ke Pescara. Bek andalan Persib mengaku rindu keluarga, namun tetap profesional dan fokus membela Maung Bandung.

