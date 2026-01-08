Pengakuan Khairun Nisa Nyamar Jadi Pramugari Batik Air

jpnn.com, TANGERANG - Wanita bernama Khairun Nisa (23) yang mengaku sebagai awak kabin (pramugari gadungan) pada maskapai penerbangan Batik Air masih diamankan petugas Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Wanita itu diamankan setelah viral di media sosial dengan memakai seragam lengkap pramugari dalam penerbangan pesawat Batik Air ID 7058 rute Palembang (PLM) - Jakarta (CGK) pukul 18.20 WIB pada Selasa (6/1) lalu.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno Hatta Kompol Yandri Mono mengatakan berdasarkan hasil dari pemeriksaan, wanita tersebut sengaja mengenakan seragam Batik Air lantaran terlanjur mengaku kepada keluarga bila dirinya bekerja sebagai pramugari.

"Dia mendapatkan seragam itu secara online. Ketahuannya karena beda corak. Lalu, dia ini merantau dari Palembang ke Jakarta minta izin ke keluarga untuk melamar kerja sebagai pramugari, namun gagal," katanya, Kamis.

Yandri bilang selama perjalanan wanita asal Palembang ini sempat melewati fast track atau jalur khusus awak kabin yang akan bertugas.

Namun, petugas dari kabin pesawat langsung mencurigai dan dilaporkan ke petugas Avsec Bandara Soekarno Hatta, untuk melakukan pengamanan.

"Karena malu, yang bersangkutan tetap ngaku ke keluarga telah diterima dan bekerja di Batik Air, tetapi kenyataannya itu tidak," ujarnya.

Untuk motif penggunaan seragam pramugari ini, kata Yandri, didasari atas pengakuan awal kepada keluarga bahwa dia bekerja sebagai pramugari. Sehingga, aksi nekatnya itu dilakukan demi menutupi kebohongannya.