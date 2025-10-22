menu
Pengakuan Mencengangkan Pria Ikut Pesta Gay di Hotel Surabaya

Pengakuan Mencengangkan Pria Ikut Pesta Gay di Hotel Surabaya
Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Sabtu (18/10). Foto: tangkapan layar Instagram @Samaptapolrestabessby

jpnn.com, SURABAYA - Fakta mencengangkan terungkap setelah polisi memeriksa 34 pria yang digerebek saat pesta gay di hotel kawasan Ngagel, Wonokromo, Surabaya, pada Sabtu (18/10).

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya Iptu Octavianus Eddie Mamoto mengungkapkan hasil pengakuan pelaku, pesta gay yang diadakan ini bukan pertama kali.

Namun, untuk jumlah pastinya, penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Lebih dari satu kali. Dibilang sering, enggak juga. Jangka waktunya itu yang lama," kata Eddie dilansir JPNN Jatim, Selasa (21/10).

Tak hanya itu, fakta lainnya adalah salah satu dari pria yang ditangkap berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) Sidoarjo golongan III/a.

“ASN Sidoarjo. Mohon waktu, kami sedang lakukan pendalam terus,” jelasnya.

Penyidik fokus menggali keterangan dari seseorang yang diduga kuat berperan sebagai admin.

Dengan demikian, ada potensi mereka terorganisir dalam sebuah grup di sosial media.

Fakta mencengangkan terungkap setelah polisi memeriksa 34 pria yang digerebek saat pesta gay di hotel Surabaya.

