Pengakuan Mengejutkan Marc Marquez soal MotoGP 2026
Marc Marquez di Sirkuit Mandalika. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Marc Marquez menyambut musim MotoGP 2026 dengan sikap realistis.

Meski tampil luar biasa dan meraih gelar juara dunia pada MotoGP 2025 bersama Ducati, pembalap asal Spanyol itu menilai akan sangat sulit baginya untuk kembali mendominasi seperti musim lalu.

MotoGP 2026 dijadwalkan dimulai di Thailand pada akhir Februari dan berakhir di Valencia pada November.

Marquez menyebut tantangan di setiap musim akan makin berat.

Marc Marquez Ragu Bisa Mengulang Musim Sempurna

Meski target selalu sama, yakni menang, The Baby Alien mengaku tidak pernah membayangkan bisa mengamankan gelar secepat yang terjadi pada musim 2025.

"Saya selalu punya target untuk mencoba bersaing memperebutkan kejuaraan dunia. Namun sejujurnya, saya tidak pernah membayangkan bisa menjalani musim sefantastis ini," ucap Marquez dilansir Crash.

Pembalap berusia 32 tahun itu mengakui keberhasilan mengunci gelar dengan sisa lima seri merupakan sesuatu yang sulit diulang.

Menurutnya, format balapan saat ini membuat konsistensi menjadi tantangan besar.

Pernyataan mengejutkan Marc Marquez menjelang MotoGP 2026 yang berlangsung mulai Februari mendatang.

