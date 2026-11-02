Pengakuan Mundari Setelah Isenmulang FC Dihajar Persib, Ambisi yang Gagal
jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib Vs Isenmulang FC sebagai laga pada pekan kedelapan Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11), berakhir dengan skor 4-0.
Pelatih Isenmulang FC Mundari Karya mengakui timnya kalah kualitas dari Persib Bandung.
Dikutip dari laman resmi I.League, Senin, Mundari mengakui ketangguhan Persib Bandung yang sukses menghukum setiap kecerobohan tim asuhnya di lapangan.
Mantan pelatih PSPS Pekanbaru itu mengatakan sebenarnya Isenmulang FC berambisi mencuri poin. Namun, mereka gagal mewujudkan hal tersebut.
"Sejak awal saya sudah katakan bahwa menghadapi tim terbaik dengan pemain-pemain terbaik tidak hanya membutuhkan kepercayaan diri," ungkap Mundari.
Pada pertandingan tersebut, gawang Isenmulang FC dibobol Persib melalui Mariano Peralta, Luka Menalo (2), dan terakhir tendangan indah Marc Klok.
Mundari selanjutnya menyoroti rapuhnya transisi dan seringnya para pemain Kalteng FC kehilangan penguasaan bola di area krusial.
Dia menilai kelemahan itu berhasil dimanfaatkan Persib Bandung lewat serangan balik cepat yang berbuah tiga gol di babak pertama.
Silakan disimak pengakuan Pelatih Isenmulang FC Mundari Karya setelah kalah tebal dari Persib Bandung.
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