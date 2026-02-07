Pengakuan Pandji Pragiwaksono Setelah Dicecar 63 Pertanyaan oleh Penyidik
jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono akhirnya selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2) malam.
Dalam agenda klarifikasi tersebut, dia dicecar dengan 63 pertanyaan oleh penyidik.
"Tadi dimulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat. Ada 63 pertanyaan, baru selesai," kata kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar dilansir Antara
Menurutnya, pertanyaan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya terkait data pribadi dan penyelenggaraan kegiatan special show Pandji Pragiwaksono.
Selain itu, Pandji Pragiwaksono juga ditanya perihal sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan dalam pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Haris Azhar menyebut Pandji Pragiwaksono juga ditanya terkait soal ibadah salat, soal dua ormas yang menerima konsesi tambang dan soal di Jawa Barat.
"Tapi kalau balik ke laporan, laporannya hanya soal penistaan agama," tambahnya.
Sementara itu, Pandji Pragiwaksono menjelaskan bahwa dirinya berusaha menjawab pertanyaan tersebut sebaik mungkin.
