Pengakuan Pelatih Madura United tentang Persib: Sulit, tetapi Bisa

jpnn.com - JAKARTA – Madura United mampu mengalahkan Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).

Pelatih Madura United Ze Gomes mengungkapkan suka cita tim asuhannya dapat mengamankan tiga poin.

Dikutip dari laman resmi I.League, Jumat, Ze Gomes mengatakan laga menghadapi Persib Bandung berjalan berat dan dia merasa lega Madura United dapat mengemas poin penuh.

"Kami senang dengan kemenangan ini. Kami tahu Persib, sulit melawan mereka, tetapi kami perlu tiga poin penting ini," ungkap Ze Gomes.

Pada pertandingan itu, Madura United dapat mengalahkan Persib Bandung yang berstatus juara bertahan dengan kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal Dimitar Mitkov pada menit 89.

Persib Bandung sebenarnya tampil lebih dominan dan sempat melancarkan serangan ke lini pertahanan Madura United.

Namun, hingga laga usai, skor tersebut tetap bertahan.

Kemenangan tersebut membuat Madura United kembali bersaing di papan atas dengan menempati peringkat ketiga klasemen sementara Super League dengan 13 poin dari enam pertandingan.