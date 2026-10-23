menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pengakuan Pelatih Madura United tentang Persib: Sulit, tetapi Bisa

Pengakuan Pelatih Madura United tentang Persib: Sulit, tetapi Bisa

Pengakuan Pelatih Madura United tentang Persib: Sulit, tetapi Bisa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Madura United Dimitar Mitkov berselebrasi seusai mencetak gol ke gawang Persib Bandung pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (22/10/2026). Foto: ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/kye

jpnn.com - JAKARTA – Madura United mampu mengalahkan Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).

Pelatih Madura United Ze Gomes mengungkapkan suka cita tim asuhannya dapat mengamankan tiga poin.

Dikutip dari laman resmi I.League, Jumat, Ze Gomes mengatakan laga menghadapi Persib Bandung berjalan berat dan dia merasa lega Madura United dapat mengemas poin penuh.

Baca Juga:

"Kami senang dengan kemenangan ini. Kami tahu Persib, sulit melawan mereka, tetapi kami perlu tiga poin penting ini," ungkap Ze Gomes.

Pada pertandingan itu, Madura United dapat mengalahkan Persib Bandung yang berstatus juara bertahan dengan kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal Dimitar Mitkov pada menit 89.

Persib Bandung sebenarnya tampil lebih dominan dan sempat melancarkan serangan ke lini pertahanan Madura United.

Baca Juga:

Namun, hingga laga usai, skor tersebut tetap bertahan.

Kemenangan tersebut membuat Madura United kembali bersaing di papan atas dengan menempati peringkat ketiga klasemen sementara Super League dengan 13 poin dari enam pertandingan.

Madura United mampu mengalahkan Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI