Pengakuan Pena Setelah Persita Kalah dari Borneo FC

jpnn.com - SAMARINDA - Peracik Persita Tangerang Carlos Pena mengungkap penyebab timnya gagal membendung tuan rumah Borneo FC pada pekan ke-31 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam WIB.

Borneo FC menang 2-0. Gol dicetak oleh Mariano Peralta dan Muhammad Sihran.

“Pertandingan berjalan dengan baik bagi kami, di babak pertama bermain dengan kekuatan dan bisa mengontrol lawan. Namun, setelah kesalahan dalam menyapu bola, Peralta mencetak gol yang luar biasa," katanya.

"Di babak kedua saya pikir para pemain pengganti kami memiliki dampak yang baik dalam pertandingan," imbuh Pena.

Menurutnya, Persita menunjukkan penampilan terbaik di awal 15-20 menit babak kedua, termasuk peluang dari Hokky Caraka.

"Saya pikir jika itu gol, pertandingan akan berubah," katanya.