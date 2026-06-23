Pengakuan Pengemudi BMW yang Tabrak Lari Ojol di Meruya, Oalah

jpnn.com - Polisi menangkap pengemudi mobil listrik BMW berinisial AW yang diduga menabrak lari seorang pemotor berinisial S di Jalan Meruya Selatan, tepatnya Universitas Mercu Buana, Kembangan, Jakarta Barat, Senin (22/6/2026).

"Pelakunya sudah tertangkap di Kebon Jeruk, penanganannya di Laka (Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat)," kata Kanit Lalu Lintas Polsek Kembangan AKP Karta saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa polisi masih mendalami dugaan tabrak lari yang dilakukan oleh AW.

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"Entah nyerempet entah nabrak, ya, itu nanti jelasnya sama Laka ya, sudah diserahkan ke sana," ucapnya.

Terkait komentar warganet dalam sebuah video viral, yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia, Karta menegaskan bahwa korban hanya mengalami luka-luka.

"Enggak benar, enggak benar. Anggota sudah ke sana pagi, langsung udah langsung ditangani. Enggak benar, enggak ada yang meninggal," tutur Karta.

Mengenai aksi pemobil AW yang kabur dari lokasi, ternyata bertujuan untuk menghindari amukan massa.

"Menurut pengakuannya pemobil BMW, takut, menghindari amukan massa, dia pergi," ujar Karta.