Pengakuan Penumpang Kapal Virgo: Saling Dorong Berebut Pelampung

jpnn.com - JAKARTA - Setidaknya enam orang meninggal setelah kapal penumpang dan kargo Virgo Transport 8 miring dan terbalik di Laut Jawa pada Minggu (13/9).

Kapal Virgo yang mengangkut 213 penumpang dan 30 kru kapal itu dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin.

Hingga Senin (14/9) pagi, Basarnas telah menyelamatkan ratusan korban, tetapi masih berupaya mencari 129 orang lainnya dari kapal tersebut.

Salah seorang penyintas, yakni Rinto (33) menceritakan detik-detik kejadian.

"Orang-orang panik. Ada yang naik ke atas meja, ada yang saling dorong," ujarnya kepada AFP, saat berbaring di fasilitas kesehatan di Banjarmasin.

Dia mengatakan banyak penumpang sedang tidur ketika kapal mulai miring sekitar pukul 02.00 pagi Minggu.

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Rinto mengaku mendengar suara seperti logam patah setelah sekitar lima jam perjalanan.

"Orang-orang mulai berteriak dan berebut jaket pelampung saat kapal makin miring. Ada seseorang yang berinisiatif berteriak, 'kapal miring, miring, miring," katanya.