Pengakuan Reza Rahadian Soal Biru Laut, Sorot Mata Hingga Gaya Bicara

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Reza Rahadian mengungkap penyesuaian yang dilakukannya saat memerankan Biru Laut dalam film Laut Bercerita.

Dia mengaku memilih pendekatan yang cukup berisiko selama menjalani proses syuting.

Sengaja tidak terlalu banyak memikirkan karakter tersebut, Reza Rahadian hanya berpegang pada pemahamannya mengenai sosok Biru Laut.

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“Saya kalau di set selama syuting ini, saya mencoba sesuatu yang agak berisiko, tapi saya mengambil risiko itu. Yaitu, I just don’t want to think about it. Saya enggak mau mikirin, saya hanya berpegang bahwa siapa Biru Laut,” kata Reza Rahadian di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan karena Biru Laut bukan karakter yang banyak bicara. Dia menyampaikan perasaanya melalui tulisan.

“Karena ini akan banyak bergantung pada sorot matanya, kemudian Biru Laut bukan tokoh yang chatty banget gitu ya. Bukan tokoh yang banyak berbicara, aktif gitu. Enggak seperti itu, dia menuangkan banyak lewat tulisan,” ujar Reza Rahadian.

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Aktor peraih 4 Piala Citra itu merasa beruntung karena mendapat dukungan dari sutradara yang sejak awal mau berbagi cerita dan pandangan.

Selain itu, Reza Rahadian memiliki pengalaman memerankan karakter yang sama dalam film pendek Laut Bercerita beberapa tahun lalu.