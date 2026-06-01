Pengakuan Sejumlah Guru yang Sudah Menerima TPG, Alhamdulillah

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah guru di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, merasakan manfaat dari penyaluran langsung Tunjangan Profesi Guru (TPG).

TPG disebut mampu meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Demikian pernyataan tertulis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Minggu (31/5).

Baca Juga: Pengakuan Guru PPPK Eks Honorer yang Sudah Menerima TPG

Disampaikan bahwa sejumlah guru SDN Jalmak 1, Kabupaten Pamekasan, mengatakan dana TPG dimanfaatkan untuk membeli perangkat pendukung pembelajaran dan mulai mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas demi menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi murid.

Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) SDN Jalmak 1 Dwi Arista Wardana misalnya, terus berupaya menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya aktif secara fisik. Namun, juga mampu membentuk karakter murid.

Menurutnya, pembelajaran yang interaktif dapat membantu menanamkan nilai-nilai positif yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mendukung proses tersebut, Dwi memanfaatkan dana TPG untuk membeli laptop yang kini digunakan sebagai sarana penunjang pembelajaran PJOK di kelas.

“Dampak TPG ini membantu saya untuk berinovasi menyiapkan materi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dengan perangkat laptop. Puji syukur kelas PJOK saya sekarang lebih interaktif, mampu membangun kolaborasi dan partisipasi murid dalam proses pengajaran,” ujar Dwi.