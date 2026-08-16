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Pengakuan Shayne Pattynama Bisa Kembali ke Persija Jakarta

Pengakuan Shayne Pattynama Bisa Kembali ke Persija Jakarta
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Shayne Pattynama bersama rekan-rekan lainnya yang baru bergabung dari Timnas Indonesia berlatih terpisah di Hua Hin, Thailand, Sabtu (15/8). Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com - HUA HIN - Bek Persija Jakarta Shayne Pattynama mengaku senang bisa kembali bergabung bersama skuad Macan Kemayoran.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu sebelumnya harus meninggalkan Persija untuk memperkuat Timnas Indonesia pada Piala AFF 20206 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.

Setelah menjalani tugas bersama skuad Garuda, pemain asal Lelystad itu mendapatkan waktu istirahat sebelum akhirnya kembali bergabung dengan Persija.

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Kini mantan penggawa Buriram United itu memilih mengalihkan fokus untuk membantu Persija mempersiapkan diri menghadapi musim baru.

"Selalu menyenangkan bisa kembali ke tim ini lagi. Kami mendapat jatah libur dua hari setelah dari tim nasional," ujar Shayne.

Pemain berusia 28 tahun itu menyebut dirinya sudah siap kembali menjalani program latihan bersama Persija.

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Menurut Shayne waktu istirahat yang diberikan setelah membela Timnas Indonesia cukup penting untuk memulihkan kondisi sebelum kembali berlatih.

"Sekarang waktunya fokus kembali ke Persija, jadi, saya senang bisa kembali," kata Shayne.

Pemain Persija Jakarta Shayne Pattynama mengaku senang bisa kembali bergabung bersama skuad Macan Kemayoran, Jumat (14/8)

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