Pengakuan Shin Tae-yong tentang Performa 5 Pemain Persija

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong punya pekerjaan rumah setelah lima pemainnya kembali dari tugas bersama Timnas Indonesia.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tidak mudah memberikan penilaian terhadap performa mereka karena sebagian besar hanya mendapat kesempatan bermain yang sangat terbatas.

Shin Tae-yong menjelaskan minimnya menit bermain membuat kemampuan sebenarnya para pemain sulit terlihat.

Kondisi tersebut terutama dialami pemain yang hanya masuk pada menit-menit akhir pertandingan.

"Kalau ada pemain yang bermain, baru bisa saya menilainya. Hampir tidak ada yang bisa bermain," kata Shin Tae-yong saat memimpin latihan Persija di Persija Training Ground, Depok, Rabu (7/10/2026).

Rayhan Hannan menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan.

Gelandang muda Persija tersebut hanya dua kali diturunkan sebagai pemain pengganti sepanjang FIFA ASEAN Cup 2026 dengan total waktu bermain 26 menit.

Shin Tae-yong menilai durasi tersebut terlalu singkat untuk melihat kemampuan Hannan secara menyeluruh. Apalagi, seorang pemain yang baru masuk membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan.