Pengakuan si Iron Man Persib Bandung, Memang Berat

jpnn.com - BANDUNG - Eliano Reijnders makin tak tergantikan dalam skuad Persib Bandung.

Pemain berposisi bek kanan itu selalu menjadi andalan Igor Tolic di setiap pertandingan, baik kompetisi domestik maupun level Asia.

Di sepanjang musim ini, Reijnders sudah mencatatkan 720 menit bermain dalam delapan pertandingan resmi.

Dia pun selalu masuk starting line-up dalam tujuh laga terakhir.

Kehadiran Reijnders pun mendapat sorotan dari Bobotoh dan pelatih Igor Tolic.

Pemain serbabisa itu bisa bermain di berbagai posisi dan itu membuatnya kerap mendapatkan pujian dari suporter.

Fisiknya pun tak mengenal lelah. Tidak jarang dia dipercaya pelatih untuk tampil 90 menit penuh.

Berkat penampilannya yang impresif, Tolic memberikan panggilan khusus buat pemain naturalisasi dari Belanda itu.