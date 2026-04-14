Pengakuan Tavares Menjelang Persebaya Vs Madura United, Astaga

Skuad Persebaya berlatih. Foto: ileague

jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares belum punya gambaran tim yang akan dia turunkan saat meladeni Madura United dalam derbi Suramadu pada pekan ke-28 Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) malam.

Tavares kudu memutar otak untuk menyiapkan skuad dengan waktu persiapan yang singkat dan di tengah mental tim yang belum sehat seusai dihantam Persija Jakarta 0-3.

“Saat ini banyak pemain yang belum bisa membantu tim. Saya berharap beberapa dari mereka bisa segera pulih untuk pertandingan berikutnya. Kami masih menghadapi situasi dengan banyak pemain yang cedera maupun sakit,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.

Dia menjelaskan, kondisi tersebut sudah terlihat dalam pertandingan melawan Persija. Beberapa pemain harus bermain dalam kondisi belum sepenuhnya bugar.

Bek Leo Lelis misalnya, hanya mampu tampil satu babak karena mengalami masalah cedera. Sementara itu, kondisi Bruno Moreira dan kiper utama Ernando Ari juga masih belum sepenuhnya pasti.

“Beberapa pemain yang tampil juga belum berada dalam kondisi 100 persen. Pada pertandingan terakhir, beberapa pergantian pemain terpaksa dilakukan dengan memasukkan pemain yang baru pulih dari cedera. Itu adalah kondisi yang kami miliki saat ini,” kata Tavares.

Derbi Suramadu pekan ke-28 Super League Persebaya vs Madura United di GBT Surabaya.

