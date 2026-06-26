menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Pengakuan Umi Kalsum Soal Sikap Pacar Baru Ayu Ting Ting

Pengakuan Umi Kalsum Soal Sikap Pacar Baru Ayu Ting Ting

Pengakuan Umi Kalsum Soal Sikap Pacar Baru Ayu Ting Ting
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ayu Ting Ting dan Umi Kalsum. Foto: Instagram/ayutingting92

jpnn.com, JAKARTA - Umi Kalsum ternyata sudah diperkenalkan dengan pacar baru Ayu Ting Ting yakni Kevin Gusnadi.

Setelah beberapa kali bertemu, ibunda Ayu Ting Ting itu menilai Kevin Gusnadi merupakan pribadi yang baik.

"Baik orangnya, ibadahnya juga bagus," kata Umi Kalsum saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, dirinya dan suaminya, Ayah Ojak memastikan bakal mendukung pilihan Ayu Ting Ting.

Selagi Ayu Ting Ting bahagia, Umi Kalsum mengaku bakal memberi restu kepada Kevin Gusnadi.

"Kalau memang terbaik buat Ayu, ibu support, restui," jelasnya.

Baca Juga:

Hal senada juga diungkapkan oleh Ayah Ojak. Dia mengaku sudah beberapa kali berbincang dengan kekasih Ayu Ting Ting, Kevin Gusnadi.

Menurutnya, Kevin Gusnadi telah meminta izin untuk menjalin hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting.

Umi Kalsum ternyata sudah diperkenalkan dengan pacar baru Ayu Ting Ting yakni Kevin Gusnadi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI