Pengakuan Umi Kalsum Soal Sikap Pacar Baru Ayu Ting Ting
jpnn.com, JAKARTA - Umi Kalsum ternyata sudah diperkenalkan dengan pacar baru Ayu Ting Ting yakni Kevin Gusnadi.
Setelah beberapa kali bertemu, ibunda Ayu Ting Ting itu menilai Kevin Gusnadi merupakan pribadi yang baik.
"Baik orangnya, ibadahnya juga bagus," kata Umi Kalsum saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.
Menurutnya, dirinya dan suaminya, Ayah Ojak memastikan bakal mendukung pilihan Ayu Ting Ting.
Selagi Ayu Ting Ting bahagia, Umi Kalsum mengaku bakal memberi restu kepada Kevin Gusnadi.
"Kalau memang terbaik buat Ayu, ibu support, restui," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ayah Ojak. Dia mengaku sudah beberapa kali berbincang dengan kekasih Ayu Ting Ting, Kevin Gusnadi.
Menurutnya, Kevin Gusnadi telah meminta izin untuk menjalin hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting.
Umi Kalsum ternyata sudah diperkenalkan dengan pacar baru Ayu Ting Ting yakni Kevin Gusnadi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tanggapan Orang Tua Soal Hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi
- Ayu Ting Ting Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ini Pesan dari Ivan Gunawan
- 3 Berita Artis Terheboh: Ayu Ting Ting Ungkap Status, Nirina Terlibat Film Drama
- Hubungan dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting: Masih Teman Dekat Saja
- Dikabarkan Dekat Dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting Ungkap Status
- Kurban 3 Sapi, Ayu Ting Ting Maknai Iduladha Kali Ini dengan Rasa Syukur