Pengakuan Vinales Saat Satu Tim Bersama Valentino Rossi, Mengejutkan!
jpnn.com - Maverick Vinales akhirnya membuka kembali kisahnya saat berbagi garasi dengan Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP.
Pengakuan itu datang bertahun-tahun setelah keduanya menjadi rekan satu tim di Yamaha selama dua musim.
Sebuah periode yang hingga kini masih membekas dalam perjalanan karier Vinales.
Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku pengalaman berada satu tim dengan Rossi terasa menyenangkan sekaligus mengejutkan.
“Rasanya menyenangkan dan mengejutkan,” ujar Vinales.
Dia tak menampik ada perasaan aneh ketika harus melaju lebih cepat dari sosok yang selama ini menjadi idolanya di lintasan.
Menurut Vinales, karisma Valentino Rossi adalah hal yang paling menonjol. Rossi disebut mampu menciptakan suasana nyaman di dalam tim.
“Valentino sangat karismatik, dia membuat semua orang merasa nyaman,” katanya.
Maverick Vinales akhirnya membuka kembali kisahnya saat berbagi garasi dengan Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP: Maverick Vinales Mengaku Menyesal Meninggalkan Yamaha
- Pelarangan Leg Wing di Motor MotoGP Akhirnya Ditunda, Honda dan Aprilia Lega
- Pengakuan Mengejutkan Marc Marquez soal MotoGP 2026
- VR46 Racing Blak-blakan Menginginkan Pedro Acosta, MotoGP 2027 Jadi Target
- MotoGP 2026: Marc Marquez tak Lagi Jadikan Alex Marquez Saudara
- Motor Ini Bukan untuk Semua Orang, Ducati Persembahkan Replika Kuda Besi Marc Marquez