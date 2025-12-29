menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Pengakuan Vinales Saat Satu Tim Bersama Valentino Rossi, Mengejutkan!

Pengakuan Vinales Saat Satu Tim Bersama Valentino Rossi, Mengejutkan!

Pengakuan Vinales Saat Satu Tim Bersama Valentino Rossi, Mengejutkan!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Foto: diambil dari Crash

jpnn.com - Maverick Vinales akhirnya membuka kembali kisahnya saat berbagi garasi dengan Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP.

Pengakuan itu datang bertahun-tahun setelah keduanya menjadi rekan satu tim di Yamaha selama dua musim.

Sebuah periode yang hingga kini masih membekas dalam perjalanan karier Vinales.

Baca Juga:

Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku pengalaman berada satu tim dengan Rossi terasa menyenangkan sekaligus mengejutkan.

“Rasanya menyenangkan dan mengejutkan,” ujar Vinales.

Dia tak menampik ada perasaan aneh ketika harus melaju lebih cepat dari sosok yang selama ini menjadi idolanya di lintasan.

Baca Juga:

Menurut Vinales, karisma Valentino Rossi adalah hal yang paling menonjol. Rossi disebut mampu menciptakan suasana nyaman di dalam tim.

“Valentino sangat karismatik, dia membuat semua orang merasa nyaman,” katanya.

Maverick Vinales akhirnya membuka kembali kisahnya saat berbagi garasi dengan Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI