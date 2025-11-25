Pengalaman Baru Berlari dari Matahari Terbenam Sampai Terbit di UI Ultra 2025
jpnn.com, DEPOK - Event UI Ultra 2025 kembali hadir dengan dukungan penuh ikatan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.
Ketua Pelaksana UI Ultra 2025, Yunita Randanan mengungkapkan event kali ini berbeda seusai menghadirkan pengalaman unik, berlari sambil berkompetisi dari matahari terbenam hingga terbit.
“Penyelenggaraan tahun ini akan berlangsung lebih meriah dengan mengusung tema Neon Glow Run – We Run the Night, Own the Dawn.”
“Kami berharap kegiatan ini juga dapat menjadi wadah silaturahmi dan kolaborasi antar alumni lintas angkatan, fakultas, komunitas, serta masyarakat umum,” ujar alumnus FEB angkatan 1992 itu.
Antusiasme peserta UI Ultra 2025 tercatat meningkat tajam hingga mencapai 6 ribu peserta.
Wajar dengan makin bergengsi level yang diselenggarakan mengingat tahun ini UI Ultra menjadi ajang lari bergengsi di Indonesia dengan mendapatkan sertifikasi PASI untuk kategori maraton dan half maraton.
Ketua Umum ILUNI FEB UI, Ubaidillah Nugraha menambahkan mengungkapkan hal tersebut menjadi sebuah langkah penting menuju standar internasional dalam penyelenggaraan lomba lari di Indonesia.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, UI Ultra tidak hanya menjadi sebuah perhelatan olahraga, tetapi juga membawa misi kebaikan untuk menggalang dana demi mendukung berbagai program sosial, khususnya di bidang pendidikan," kata dial.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia kembali gelar UI Ultra 2025 dengan memberikan pengalaman berbeda kepada pelari.
