Pengalaman Baru! Berpose Bak Tokoh Dracin di Angke Heritage PIK2 dengan Kostum Hanfu

Foto ala drama China alias dracin hadir di kawasan mandiri terintegrasi yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG). Foto: dok Source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) selalu menyajikan pengalaman dan warna baru bagi wisatawan.

Kini, tren foto ala drama China alias dracin pun hadir di kawasan mandiri terintegrasi yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu.

Foto ala dracin di PIK2 benar-benar memikat perhatian pengunjung, terutama mereka yang gemar membuat konten visual dengan konsep unik dan estetik.

Di Angke Heritage PIK2, pengunjung bisa mencoba sesi foto menggunakan hanfu, pakaian tradisional Tiongkok yang identik dengan visual drama kolosalnya.

Pengalaman itulah yang ditawarkan oleh Yun Hua Ge Indonesia dengan mengusung konsep lengkap, mulai dari kostum, makeup, tata rambut, aksesori, hingga fotografer.

Daya tarik utama dari konsep itu terletak pada suasananya.

Area pemotretannya memiliki latar bangunan bergaya oriental, taman hijau, ornamen klasik, dan sudut-sudut foto yang mendukung tampilan ala kerajaan Tiongkok.

Dengan hanfu (pakaian khas etnis Han di Tiongkok) berwarna lembut dan riasan yang disesuaikan, pengunjung bisa tampil seperti karakter dalam serial dracin. Tersedia paket foto untuk berbagai kebutuhan.

