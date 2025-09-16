Pengalaman Unik dan Berbeda Bakal Dirasakan Peserta Event Erafone Run 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pengalaman berbeda akan didapatkan para pelari saat mengikuti event Erafone Run 2025.

Sebab, erafone punya cara berbeda dalam menggelar event lari yang akan berlangsung di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 November mendatang.

Head of Region Erajaya Digital, Ronald Suryadinata mengungkapkan ada perbedaan dari event kali ini dengan start mulai pukul 15.00 sore WIB.

Dia mengaku sengaja ingin memberikan pengalaman berbeda lari dengan menikmati pemandangan indah matahari terbenam di kota Yogyakarta.

“Sunset Run dipilih untuk memberikan suasana berbeda dari tahun sebelumnya, sementara kampanye erafone Jaga Bumi menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap keberlanjutan,” ujar Ronald.

Penyelenggara Erafone Run 2025 juga berharap dari event ini para peserta juga peduli terhadap lingkungan dengan menyumbangkan limbah elektronik yang tidak terpakai melalui program erafone Jaga Bumi.

Nantinya seluruh sumbangan akan dikumpulkan khusus untuk didaur ulang secara aman dan bertanggung jawab.

Event Erafone Run 2025 juga akan dimeriahkan oleh penampilan Shaggydog, aktivitas komunitas, serta berbagai hiburan interaktif lainnya.