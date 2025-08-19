Pengamanan HUT RI Lancar, INSPIRA Apresiasi Kinerja Jajaran Korlantas
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) mengapresiasi Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho atas komitmen dan tindakan nyata dalam memastikan keamanan serta kelancaran lalu lintas selama puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia di Jakarta, Minggu (17/8).
Ketua Umum PB INSPIRA Rizqi Fathul Hakim mengatakan kehadiran langsung Kakorlantas di lapangan adalah langkah strategis yang menunjukkan kepemimpinan proaktif.
“Langkah konkret Kakorlantas turun langsung memantau dan memberikan instruksi di titik-titik pengamanan HUT ke-80 RI menunjukkan tanggung jawab moral yang patut diteladani,” ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (19/8).
Irjen Agus Suryo, yang juga menjabat Kepala Operasi Pusat (Kaopspus) Operasi Merdeka Jaya 2025, sejak dini hari telah meninjau Pos Pengamanan Kamseltibcarlantas di sejumlah lokasi vital.
Dalam patroli di kawasan Monas dan Istana Negara, dia menyaksikan langsung antusiasme masyarakat serta memastikan seluruh skema pengamanan berjalan baik.
“Alhamdulillah semua pengamanan, baik terbuka maupun tertutup, termasuk pengawalan dari pagi hingga siang ini, berjalan lancar. Lalu lintas pun tetap terkendali meski volume kendaraan tinggi,” ujar dia.
Rizqi menilai pemantauan langsung pimpinan Korlantas memberi semangat pada personel dan memungkinkan penanganan cepat jika muncul kendala.
“Kehadiran Kakorlantas bukan sekadar formalitas, tetapi kunci efektivitas pengendalian lapangan. Inilah kepemimpinan yang menjamin operasi besar seperti Operasi Merdeka Jaya berjalan sesuai harapan,” jelasnya.
PB INSPIRA mengapresiasi kinerja Korlantas Polri yang sukses mengamankan perayaan HUT Kemerdekaan RI.
