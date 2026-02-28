Pengamanan Lebaran 2026, Korlantas Polri: Mudik adalah Cerita Keluarga, Tugas Kami Menjaganya

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan kesiapan personel dalam mengawal arus mudik dan balik Lebaran melalui Operasi Ketupat 2026.

Mengusung semangat "Mudik Aman, Keluarga Bahagia", operasi kemanusiaan ini tidak hanya fokus pada kelancaran jalan, tetapi juga menjamin keamanan masyarakat dari tindak kriminalitas.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan Operasi Ketupat bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya mengamankan arus mudik dan balik, tetapi menegaskan bahwa negara hadir, Polri hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Semua itu untuk memastikan rangkaian bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri berjalan dengan aman tertib dan kondisi serta aman di bidang kriminalitas dan lancar di bidang lalu lintas,” katanya di Jakarta, Sabtu.

Karena itu menurut dia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan tagline Mudik Aman, Keluarga Bahagia sebagai semangat utama seluruh jajaran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Mudik adalah cerita keluarga. Tugas kami menjaganya. Mudik bukan hanya soal perjalanan, melainkan juga soal pulang dengan selamat,” ucapnya.

Dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan pemudik, Agus mengatakan bahwa ada lima kluster yang menjadi fokus pengamanan, di antaranya jalan tol, jalan nasional atau jalan kabupaten, pelabuhan penyeberangan, tempat-tempat ibadah, dan tempat wisata.

Hal ini telah menjadi atensi khusus yang telah dipersiapkan Korlantas Polri demi kelancaran pelaksanaan Operasi Ketupat.