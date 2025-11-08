Pengamat Apresiasi Pelayanan Polres Priok yang Tulus dan Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Indonesia, Emrus Sihombing, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelayanan jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, pelayanan kepolisian di wilayah tersebut merupakan teladan nyata dalam mewujudkan motto "Melindungi, Mengayomi, dan Melayani" masyarakat.

"Saat saya berada di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan saya melihat langsung bagaimana para petugas memberikan pelayanan yang luar biasa. Mereka melayani dengan senyum dan suka cita, serta benar-benar menolong masyarakat, bukan menimbulkan permasalahan," ujar Emrus Sihombing pada Jumat (7/11).

Ia menegaskan bahwa pelayanan di Polres Priok tidak sekadar mengikuti prosedur pelayanan prima, tetapi dilandasi ketulusan hati dan empati. "Menurut saya, di sini tidak hanya sekadar pelayanan prima, tetapi pelayanan ketulusan. Mereka menolong dan membantu tanpa mempersulit masyarakat," katanya.

Emrus juga mengungkapkan pengalamannya sejak pertama kali memasuki kawasan Polres tersebut. "Mulai dari saya masuk gerbang, para anggota memberikan senyum yang tulus. Namun di sisi lain, mereka tetap profesional dan menjalankan tugas dengan sangat baik," tambahnya.

Sebagai pengamat komunikasi politik, Emrus menilai kinerja Polres Pelabuhan Tanjung Priok patut dijadikan contoh bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. "Saya kira ini suatu teladan bagi kita semua, bahwa aparat kepolisian kita mampu memberikan pelayanan dengan hati, bukan hanya dengan prosedur," tutupnya. (tan/jpnn)