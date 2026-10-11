Pengamat: Bisa Jadi Jokowi Marah kepada Prabowo yang tak Membela Gibran Soal Ijazah
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memaknai perubahan sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terkait keberlanjutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai tanda kemarahan.
Terutama, setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
MK dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang tak menerima petitum pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran.
Namun, MK dalam pertimbangan menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
Belakangan, sikap Jokowi terkait keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran berubah drastis.
Jokowi mulanya secara terbuka menyampaikan dukungan dua periode untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, saat dicecar awak media di kediamannya di Banjarsari, Solo, pada Kamis (8/10) mengenai kelanjutan wacana dukungan dua periode, Jokowi hanya bilang bahwa pemilu masih jauh.
Dedi mengatakan marah Jokowi akibat Prabowo seperti terkesan tidak membela Gibran dalam sengkarut ijazah.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan kemarahan dan kekecewaan Jokowi tentu berimbas ke sikap politik menuju 2029.
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