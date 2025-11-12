Pengamat: Bojan Hodak dan Bernardo Tavares Layak Jadi Pelatih Timnas Indonesia
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak masuk dalam bursa calon pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.
Juru taktik kelahiran 4 Mei 1971 itu dinilai layak menangani Skuad Garuda setelah sukses bersama Manung Bandung.
Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyebut Bojan Hodak pantas diberi kesempatan memimpin tim nasional.
"Jika tak ada pilihan pelatih dari luar dan harganya terlalu mahal untuk kantong PSSI, tidak ada salahnya memberdayakan pelatih asing yang sukses di sepak bola Indonesia."
"Langkah ini sebagai apresiasi bahwa sepak bola Indonesia juga mampu melahirkan pelatih yang bagus," ungkap Akmal saat dihubungi JPNN.com.
Selain Bojan Hodak, nama Bernardo Tavares juga disebut-sebut layak menukangi Timnas Indonesia.
Pelatih asal Portugal itu sukses membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022/23.
Kebetulan, mantan pemandu bakat FC Porto itu sedang tak terikat kontrak oleh klub mana pun setelah meninggalkan PSM, yang sedang mengalami kesulitan finansial.
