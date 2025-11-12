menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pengamat: Bojan Hodak dan Bernardo Tavares Layak Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Pengamat: Bojan Hodak dan Bernardo Tavares Layak Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Pengamat: Bojan Hodak dan Bernardo Tavares Layak Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bojan Hodak saat melatih Persib Bandung pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two) melawan Selangor FC. Foto: Dokumentasi Persib.co.id

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak masuk dalam bursa calon pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.

Juru taktik kelahiran 4 Mei 1971 itu dinilai layak menangani Skuad Garuda setelah sukses bersama Manung Bandung.

Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyebut Bojan Hodak pantas diberi kesempatan memimpin tim nasional.

Baca Juga:

"Jika tak ada pilihan pelatih dari luar dan harganya terlalu mahal untuk kantong PSSI, tidak ada salahnya memberdayakan pelatih asing yang sukses di sepak bola Indonesia."

"Langkah ini sebagai apresiasi bahwa sepak bola Indonesia juga mampu melahirkan pelatih yang bagus," ungkap Akmal saat dihubungi JPNN.com.

Selain Bojan Hodak, nama Bernardo Tavares juga disebut-sebut layak menukangi Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Pelatih asal Portugal itu sukses membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022/23.

Kebetulan, mantan pemandu bakat FC Porto itu sedang tak terikat kontrak oleh klub mana pun setelah meninggalkan PSM, yang sedang mengalami kesulitan finansial.

Pengamat sepak bola, Akmal Marhali sebut PSSI layak mempertimbangkan Bojan Hodak dan Bernardo Tavares sebagai pengganti Patrick Kluivert

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI