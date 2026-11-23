jpnn.com, JAKARTA - Wacana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden RI mendapat sentimen positif dari publik dan layak dipertimbangkan dari kapasitas komunikasi dan stabilitas politik.

Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Publik Muhammad Dong, M.I.Kom, menanggapi analisis percakapan publik yang dipublikasikan Biro Rakyat Analytic and Monitoring (BRAM) dalam kanal digital Biro Rakyat.

Berdasarkan analisis BRAM dengan keterangan pemantauan per 16 November 2026, sebanyak 63 persen sentimen yang teridentifikasi terhadap wacana Dasco sebagai wakil presiden bersifat positif, 22 persen netral, dan 15 persen negatif.

Materi tersebut juga mencantumkan 1.148.700 percakapan atau mention yang dianalisis.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Dong menilai dominasi sentimen positif dalam pemantauan digital dapat menjadi indikator awal adanya penerimaan terhadap figur Dasco dalam diskursus politik nasional.

"Temuan BRAM menarik untuk dibaca dari perspektif komunikasi publik. Dominasi sentimen positif menunjukkan bahwa narasi mengenai pengalaman politik, kemampuan membangun konsensus, dan kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan memperoleh respons yang cukup baik dalam percakapan digital yang dipantau," ujar Muhammad Dong.

Menurutnya, temuan tersebut tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai tingkat elektabilitas atau dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, hasil pemantauan itu dapat menjadi bahan untuk memahami bagaimana suatu figur politik dipersepsikan di ruang publik.

Modal Komunikasi Politik dan Pengalaman Kelembagaan