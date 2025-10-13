Pengamat Desak PSSI Segera Tinjau Ulang Kontrak Kerja Sama dengan Patrick Kluivert
jpnn.com, JAKARTA - PSSI diharapkan segera menggelar rapat bersama anggota Exco untuk bahas masa depan Patrick Kluivert.
Juru taktik asal Belanda itu gagal meluluskan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026.
Berlaga di putaran keempat, Jay Idzes dan kolega hancur lebur di tangan Arab Saudi (2-3) serta Irak (0-1).
Raihan tersebut mengubur impian masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan tim nasional kesayangannya berlaga di ajang akbar sepak bola dunia.
Pengamat sepak bola, Weshley Hutagalung berharap PSSI segera melakukan evaluasi.
Hal tersebut dilakukan untuk bisa melihat kontrak kerja yang awalnya dibuat antara federasi dengan legenda Ajax Amsterdam itu.
“Evaluasi itu merupakan sebuah keharusan di bidang apa pun harus dimulai dengan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tetap, apakah benar targetnya lolos ke Piala Dunia 2026?"
“Jadi, kalau mau dievaluasi berdasarkan apa? Ukuran yang dipakai untuk evaluasi harus disesuaikan dengan kontrak kerja,” ujar Wesley saat dihubungi JPNN.com.
Pengamat sepak bola, Weshley Hutagalung berharap PSSI tinjau ulang kontrak kerja sama dengan Patrick Kluivert seusai gagal meluluskan Timnas Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penggemar Desak Patrick Kluivert Dipecat, Pengamat: Hanya PSSI yang Berhak Putuskan
- Erick Thohir Siap Menghadapi Gugatan Israel
- Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Legislator Minta PSSI Lakukan Evaluasi
- Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Herry Kiswanto Sentil Derasnya Gelombang Naturalisasi
- Reaksi Istana Setelah Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
- Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Ada Pesan dari Bang Jay, Panjang Lebar