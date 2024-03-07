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Pengamat Duga Penyadapan Bermuatan Politik Demi Kepentingan Keluarga

Pengamat Duga Penyadapan Bermuatan Politik Demi Kepentingan Keluarga
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Ray Rangkuti. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti merasa percaya kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto lebih kental nuansa politik ketimbang ekonomi. 

"Saya kira tujuan politiknya jauh lebih besar dibandingkan dengan tujuan-tujuan ekonominya begitu," kata dia kepada awak media, Kamis (5/11).

Aktivis Barisan Oposisi Indonesia (BOI) itu menduga akomodasi terhadap kepentingan keluarga membuat kasus penyadapan kental nuansa politik. 

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"Menurut saya tujuan politiknya itu lebih bersifat individual, keluarga, dan paling jauh itu kelompok," lanjut Ray.

Pengamat politik itu juga merasa perebutan kekuasaan turut menjadi motif di balik penyadapan dan terlalu kecil melihat persoalan diarahkan ke jabatan Kapolri.

"Saya punya keyakinan bahwa tujuan besarnya itu adalah kepentingan politik yang lebih menuju ke arah perebutan kekuasaan elite begitu, ya, yang dilakukan oleh kelompok, keluarga, dan sebagai dan sebagainya," ungkapnya.

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Namun, Ray turut menyoroti rentetan peristiwa politik tak sehat sebelum kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo terkuak.

Misalnya, kata dia, terjadi pelemahan KPK, putusan MK yang mengecewakan, dan kerja negatif KPU meloloskan kandidat.

Pengamat Ray Rangkuti menduga kepentingan keluarga kental terasa dalam kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

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