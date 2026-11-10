Pengamat Ekonomi soal Polemik Supra: Pegang Fakta, Jangan Spekulasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Center for Economic Research Parameter (CERPA) Danang Ariwibowo mengimbau agar publik tidak berspekulasi dan beropini tanpa fakta terkait kepemilikan saham minoritas Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir di Supra Sekuritas pada masa lalu.

Danang mengatakan tudingan negatif yang hanya berdasarkan asumsi pada Pandu atas kepemilikan saham minoritas di Supra Sekuritas akan menghilangkan obyektivitas serta kebenaran fakta terhadap sektor pasar modal.

“Sebenarnya faktanya sudah jelas. Pertama, Pandu telah melepaskan sahamnya di Supra Sekuritas sebelum dilantik masuk Danantara, dengan begitu tidak ada konflik kepentingan lagi. Lalu kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tegas mengatakan tidak ada temuan pelanggaran dilakukan oleh Pandu. Fakta-fakta tersebut jangan dipelintir lagi karena tendensi negatif,” ujar Danang, Selasa (10/11/2026).

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Ditambah lagi, lanjut Danang, ternyata Pandu juga tidak pernah memperoleh benefit yang besar selama berinvestasi di Supra Sekuritas.

Menurut Danang, langkah Pandu yang melepaskan saham minoritasnya di Supra Sekuritas merupakan wujud mitigas terjadinya konflik kepentingan dalam posisinya saat ini.

“Kalau begitu sudah clear dong, tidak ada conflict of interest lagi karena Pandu sudah tidak punya (saham) apa-apa lagi di perusahaan sekuritas. (Sejak dulu) dia tidak berpengaruh di Supra Sekuritas. Pandu cuma pemegang saham pasif,” ucap Danang.

Pemegang saham pasif adalah investor yang tidak menduduki jabatan direksi maupun komisaris dan tak terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan sekuritas.

Danang menjelaskan meski mempunyai saham namun status kewenangannya berbeda dengan pelaksana operasional dan pengambil keputusan dalam sekuritas.