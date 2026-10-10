Pengamat Hukum Sebut Ada yang Janggal di Kasus Febrie, Soroti Status Ferry Hongkiriwang

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala mempertanyakan status Ferry Yanto Hongkiriwang yang tak menjadi tersangka meski disebut berperan dominan dalam dugaan pemerasan Tan Kian.

Kamilov menilai peran Ferry perlu diusut secara mendalam dalam perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tersebut.

"Ada yang janggal dan aneh, FA didakwa pemerasan, dalam praktiknya pelaku yang menjalankan pemerasan FH secara nyata dan dominan dalam pengancaman permintaan uang kepada Tan Kian malah diberi perlindungan LPSK," kata Kamilov dalam keterangannya, Sabtu (10/10).

Menurut Kamilov, penyidik Kejaksaan Agung semestinya mendalami terlebih dahulu pihak yang diduga berhubungan langsung dengan korban.

Dia menilai Ferry layak menjadi tersangka apabila bukti-bukti menunjukkan keterlibatannya dalam dugaan pengancaman dan permintaan uang Rp 55 miliar kepada Tan Kian.

"Seharusnya FH-lah jadi tersangka pertama, bisa saja dakwaan jaksa jauh dari sasaran tembaknya," ujarnya.

Kamilov juga menduga penanganan perkara tersebut berpotensi membatasi pertanggungjawaban pidana hanya kepada pihak tertentu.

"Terbaca strategi jaksa ini ada agenda untuk melokalisir yang di tengahnya atau pelaku lainnya selain FA," katanya.