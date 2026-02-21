Diskusi Publik DPP GMNI
Pengamat Ingatkan Menteri Jangan Jadikan Jabatan Batu Politik
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyelenggarakan Diskusi Publik bertema "Disorientasi Fungsi Kementerian: Antara Ambisi Politik dan Kepentingan Nasional" di Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).
Diskusi ini ditujukan agar kementerian dapat fokus terhadap pelaksanaan program kerja yang sudah dicanangkan. Bukan hanya dijadikan batu loncatan ambisi politik kekuasaan.
Dalam diskusi yang dipandu oleh Ainun Samidah, Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP GMNI itu, hadir para pembicara yakni Pengamat Politik Ray Rangkuti, Pengamat Sosial Hizkia Darmayana, Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan DPP GMNI Ferdinando Saferi, serta Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP GMNI Adi Suherman Tebwaiyanan.
Ray Rangkuti dalam kesempatan itu menyatakan hubungan antara pemerintah, dimana para menteri termasuk didalamnya, dengan rakyat telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945).
Dalam konteks keislaman, ada Fiqh Siyasah yang mengatur seluk-beluk tata negara berdasarkan prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Salah satu yang diatur dalam fiqh siyasah itu adalah hubungan pemimpin dan rakyat.
"Nah dalam hal ini relasi yang seharusnya terbangun adalah pelayanan yang total dari pemerintah kepada rakyat sebagai tuannya, karena dalam demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi," ujar Ray.
Sementara Pengamat Sosial Hizkia Darmayana menyatakan, terjadinya disorientasi kementerian disebabkan adanya benturan antara perspektif etis-ideologis dengan perspektif praktis-realistis dikalangan para menteri.
DPP GMNI menyelenggarakan Diskusi Publik bertema "Disorientasi Fungsi Kementerian: Antara Ambisi Politik dan Kepentingan Nasional" di Jakarta, pada Rabu (18/2
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengamat: Disorientasi Kementerian Terjadi Karena Benturan Perspektif Etis dengan Praktis
- Soroti Implementasi KUHP Baru, Ahli Hukum Kritisi Jaksa yang Ngotot Banding Perkara Gugur
- DPD GMNI DKI Jakarta Periode 2026-2028 Resmi Terbentuk, Deodatus Sunda Berkomitmen Jaga Muruah Organisasi
- Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden
- Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian, KNAI: Rawan Politisasi Anggaran
- GMNI Dukung Rekomendasi Komisi III Soal Polri Tetap di Bawah Presiden