Pengamat Merespons Isu Pergantian Kapolri Jenderal Sigit

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyebut isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seturut kabar dikirimnya Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI akibat beberapa penyebab.

"Rumor pergantian Kapolri muncul karena akumulasi sejumlah faktor," kata Bambang melalui layanan pesan, Kamis (6/8).

Dia mengatakan rumor pergantian Kapolri muncul akibat faktor masa jabatan Jenderal Sigit yang relatif panjang.

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"Sudah relatif panjang, sehingga wacana regenerasi menjadi hal yang wajar," ujarnya.

Selanjutnya, kata Bambang, muncul dinamika hubungan antarpenegak hukum, terutama setelah saling menyentuh perkara korupsi yang melibatkan tokoh di Kejaksaan maupun kepolisian.

"Ketiga, setiap mutasi besar dan konsolidasi pemerintahan baru selalu memunculkan spekulasi mengenai penataan ulang posisi strategis di sektor keamanan," ujarnya.

Namun, kata Bambang, rumor pergantian Kapolri belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan terjadi pergantian pemimpin di instansi kepolisian.

Toh, ujar dia, sampai saat ini DPR dan Istana sama-sama membantah adanya pengiriman Surpres pergantian Kapolri.