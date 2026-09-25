Pengamat Minta Netizen Tak Seret Anak dan Keluarga dalam Kasus Febrie Adriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat media sosial dan digital Tuhu Nugraha menyoroti munculnya konten yang menyeret kehidupan pribadi keluarga eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Menurut Tuhu, proses hukum terhadap seseorang tidak semestinya membuat anggota keluarganya ikut menjadi sasaran serangan di media sosial.

“Pertanggungjawaban hukum bersifat personal. Keluarga tidak otomatis bertanggung jawab atas perbuatan anggota keluarganya,” kata Tuhu di Jakarta, Jumat (25/9).

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Dia mengatakan masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi proses penegakan hukum.

Namun, pengawasan tersebut harus didasarkan pada informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tuhu mengingatkan agar hubungan keluarga tidak dijadikan dasar untuk menuduh seseorang terlibat dalam perkara hukum.

“Kalau ada dugaan keterkaitan dengan aset atau transaksi tertentu, tentu harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan berdasarkan asumsi di media sosial,” ujarnya.

Dia juga menyoroti risiko yang lebih besar ketika serangan digital menyasar anak-anak dari orang yang sedang berhadapan dengan proses hukum.